كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى للثأر من النجوم وتجاوز كبوته الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط اللقاء الثلاثة من أخل الخروج من كبوة الهزيمة أمام جورماهيا الكيني برباعية في الكونفدرالية والابتعاد بصدارة الدوري المصري.
واستدعى جروس المدير الفني للزمالك للقاء اليوم قائمة تضم كل من: -
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقررة إقامتها غدا السبت.
وضمت القائمة كلا من:
محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي
محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع
فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط
عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيلة تضم كل من:_
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام .
خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد.
خط الهجوم: خالد بوطيب
وعلى الجانب الأخر يسعى فريق النجوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل مواصلة المنافسة على الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
أمام النجوم يتواجد النجوم في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة حصدها خلال 20 مباراة حيث فاز 5 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 9 لقاءات.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | الزمالك يسعى للثأر من النجوم وتجاوز كبوته الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.