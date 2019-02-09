رياضة | عين.. "سانتاندير" قاتل إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. "سانتاندير" قاتل إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

واصل إنتر ميلان مسلسل هزائمه في الدوري الإيطالي بعد خسارته المفاجئة على ملعبه بهدف نظيف الأحد الماضي في الجولة الـ22 من بولونيا جاء من توقيع الباراجواياني فيديريكو سانتاندير في الدقيقة 33.

وواصل النيراتزوري مسلسل الآداء الباهت خلال الآونة الأخيرة بعد توديع كأس إيطاليا على يد لاتسيو بركلات الترجيح في دور الثمانية. وذاق إنتر ميلان الخسارة الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند النقطة ال 40 في المركز الثالث، بينما لا يزال بولونيا في المركز الـ18(منطقة الخطر) برصيد 17 نقطة.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" سانتاندير نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-

ولد فيديريكو خافير سانتاندير ميريلس في 4 يونيو 1991 في مدينة سان لورينزو والتي تقع جنوب غرب باراجواي.

بدأ سانتاندير مشواره الكروي عام 2005 وهو في الرابعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي جواراني الباراجواياني وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2008 وهو في السابعة عشرة من عمره واستمر باللعب للفريق الأول حتى 2012، ولكن في 2010 تمت إعارته إلى تولوز الفرنسي لمدة موسم واحد وعاد بعدها إلى جواراني، سجل سانتاندير 5 أهداف لتولوز في 25 مباراة.

في 2011، خاض سانتاندير أول تجاربه الإحترافية في الأرجنتين في صفوف ريسينج والذي تعاقد معه لمدة 3 مواسم مع وجود بند يسمح ببيعه، وخاض سانتاندير 18 مباراة مع ريسينج ولم يسجل أية أهداف ليعيره النادي الأرجنتيني بعد ذلك في 2012 إلى تيجري الأرجنتيني لمدة موسم والذي سجل له 3 أهداف في 29 مباراة.

عاد سانتاندير مرة أخرى إلى جواراني في 2013 ولعب له لمدة 3 مواسم، خاض خلالها 4841 دقيقة في 76 مباراة في البطولات المحلية واللاتينية، منهم 54 مباراة خاضها كأساسي و22 مباراة كاحتياطي. تم استبدال سانتاندير في 25 مباراة شارك فيها، لم يشارك سانتاندير في 4 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سانتاندير 29 هدف لجواراني.

في 14 يونيو 2015، إنتقل سانتاندير إلى القارة العجوز وبدأ مشواره الاحترافي في أوروبا في صفوف كوبنهاجن الدنماركي الذي وقع له لمدة 5 مواسم، خاض خلالها 8237 دقيقة في 111 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 97 مباراة خاضها كأساسي و14 مباراة كاحتياطي، تم استبدال سانتاندير في 42 مباراة شارك فيها. لم يشارك سانتاندير في 19 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل سانتاندير 47 هدف لكوبنهاجن، قاد سانتاندير كوبنهاجن للفوز ببطولتي الدوري والكأس موسمي 2015/2016 و2016/2017.

في يونيو 2018، إنضم سانتاندير إلى بولونيا الإيطالي لمدة 4 مواسم وخاض معه 1637 دقيقة في 23 مباراة في البطولات المحلية حتى الآن، منهم 19 مباراة خاضها كأساسي و4 مباريات كاحتياطي. تم استبدال سانتاندير في 7 مباريات شارك فيها، لم يشارك سانتاندير في 5 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل سانتاندير 6 أهداف لبولونيا حتى الآن.

* مشواره الدولي :

انضم سانتاندير لصفوف منتخب باراجواي تحت 20 عامًا عام 2009 وهو في الثامنة عشر من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2010 وهو في التاسعة عشر من عمره.

خاض سانتاندير مع منتخب باراجواي للشباب والمنتخب الأول 1671 دقيقة في 30 مباراة حتى الآن، منهم 17 مباراة خاضها كأساسي و13 مباراة كاحتياطي، تم استبدال سانتاندير في 11 مباراة شارك فيها، لم يشارك سانتاندير في 5 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل سانتاندير 6 أهداف للمنتخب الباراجواياني حتى الآن.