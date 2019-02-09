الامارات | لعبة "فيفا" تتخذ قرارها بشأن الأرجنتيني سالا بعد وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة "فيفا" تتخذ قرارها بشأن الأرجنتيني سالا بعد وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «إي آيه سبورت» المتخصصة في إصدار لعبة «فيفا» الشهيرة أن اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا لن يكون موجودًا في قائمة فريق نانت الفرنسي في لعبة «فيفا 19».

وقد أعلنت الشرطة الإنجليزية أن الجثمان الذي وجد ساقطًا من طائرة هو لإيميليانو سالا نفسه، الأمر الذي وضع حدًا لقصة اختفائه.

وأعلنت شركة «إي آيه» لجمهورها أنه كعلامة احترام وتشريف لسالا، فقد تمت إزالته من اللعبة.

الإعلان جاء كالآتي: «مع الألم البالغ الذي حصل لنا بعلمنا باختفاء سالا، ولنخلد ذكراه باحترام، سوف نتخذ الإجراءات الآتية:

-سالا سوف يحذف من تشكيلة نانت في فيفا.

-بطاقة سالا لن تكون موجودة ضمن الخيارات.

-ثمن سالا سوف يظل كما هو عند القيمة الحالية.

إننا نعبر عن تعاطفنا المخلص مع عائلته، ومع مشجعي كارديف سيتي ونانت».