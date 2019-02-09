شكرا لقرائتكم ليفربول في طريقه لتأمين القمة أمام بورنموث.. وصلاح يأمل في استعادة التألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إيقاف نزيف النقاط وإستعادة صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً عندما يستضيف بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وحصد ليفربول نقطتين من أصل 6 بعدما اكتفى بالتعادل في المباراتين الماضيتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد وسط تراجع مبرر لأداء نجوم ليفربول الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة كتيبة المدرب يورجن كلوب في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإستعادة الثقة قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد يومي 19 و24 فبراير الجاري على الترتيب ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا والدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام بورنموث بعدما حقق الفوز في أخر 3 مواجهات، وسجل خلالها مجتمعة 11 هدفا دون أن تهتز شباكه، والطريف أن محمد صلاح تمكن من التسجيل في المباريات الثلاث.