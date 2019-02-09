شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى و حماقى الأقرب لحفل افتتاح بطولة أفريقيا و الجسمى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا فى التجهيز لحفل إفتتاح بطولة أمم أفريقيا و يتم المفاضلة حالياً بين أكثر من مطرب لإحياء الحفل وكان على رأس الأسماء المرشحة تامر حسني و محمد حماقي، بالإضافة إلى المطرب الإماراتي حسين الجسمي وهو ما سيتم الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى التجهيز بأكثر من فقرة فنية لحفل الإفتتاح و الخروج بشكل مبهر أمام البطولة التى يتابعها المليارات سواء فى أفريقيا و خارجها خاصة أن البطولة يشارك بها 24 دولة.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يناير حتى 19 يوليو المقبلين بمصر.

كما سيحدد مسئولو الجبلاية خلال الأسبوع المقبل تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا من قبل الجبلاية بالتنسيق مع محمد فضل مدير البطولة من أجل الانتهاء من الملفات الهامة فى تنظيم البطولة فى أسرع وقت.