شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بالنجوم فى مواجهة رد الاعتبار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة بنادى الزمالك فى السادسة من مساء اليوم، السبت، ضيفاً على نجوم إف سى، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التى يقتصر الحضور الجماهيرى فيها على أعضاء الناديين والفرق الرياضية من كلا الناديين فى عدد لا يتجاوز الـ 1000 متفرج.

يدخل الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المواجهة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة بعد خوض 18 مباراة فاز خلالها الفريق الأبيض فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة وحيدة طوال منافسات النسخة الحالية من البطولة كانت أمام النجوم فى الدور الأول من البطولة، بينما يتواجد النجوم بقيادة أحمد سامى فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة حصدها فى 20 مباراة من الفوز فى خمس مباريات والتعادل فى 6 مباريات والخسارة فى 9 لقاءات.

يدخل الزمالك، المباراة بدوافع الفوز لعدة أهداف على رأسها رد الاعتبار بعد الخسارة فى مباراة الدور الأول أمام النجوم بجانب تعزيز صدارة الدورى الممتاز فى ظل ملاحقة بيراميدز والأهلى بخلاف تعويض الجماهير البيضاء عن الخسارة الأفريقية الأخيرة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح دور المجموعات من منافسات بطولة الكونفدرالية.

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق أكد خلالها بأنه لن يقبل شيئا سوى الفوز وحصد النقاط الثلاثة فى مواجهة اليوم مطالبا بإغلاق صفحة الكونفدرالية نهائيا حيث طالب بالتركيز فقط بالدورى فى الوقت الحالى وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بإفريقيا والتركيز في إعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار أمام النجوم فى مباراة اليوم.

يفتقد الزمالك فى مواجهة النجوم لخدمات الثلاثى كهربا وطارق حامد وحازم إمام للإيقاف ومصطفى فتحى حمدى النقاز للإصابة ويفاضل جروس بين أكثر من عنصر لتعويض غياب كهربا مثل المغربى حميد أحداد ومحمد عنتر بجانب الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد بجانب دراسة الدفع بمحمد عبد السلام مدافع الفريق فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز وحازم إمام.

على الجانب الآخر، يتسلح النجوم بقيادة أحمد سامى، بعدد من العوامل فى لقاء الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض أهمها الظهور الأول لعصام الحضرى حارس الفريق الجديد فى مواجهة أبناء ميت عقبة ، ومعه الصفقات الجديدة العش ولاما كولين وكوريه .. وحرص كريم شحاتة مدير الكرة و السد العالى ومحمود فتح الله مدافع الفريق على عقد جلسات مع لاعبى النجوم لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الفوز على الزمالك كما حرص أحمد سامى على تلقين صلاح أمين مهاجم الفريق ببعض التعليمات الخاصة لاستغلال أخطاء دفاع الزمالك التى ظهرت مؤخراً فى مباراة جورماهيا الكينى التى حرص سامى على دراستها جيدا لتوضيح نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض للاعبى النجوم.