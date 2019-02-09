رياضة | بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن عن تحقيق أرباح بلغت 125 مليون باوند عن السنة المالية المنتهية في مايو 2018 قبل إحتساب الضريبة .
وأكدت التقارير على أن ليفربول أصبح أكثر فريق تحقيقا للأرباح المالية في موسم واحد متجاوزاً ليستر سيتي (92,5 مليون باوند) في موسم تحقيق للقب التاريخي في عام 2016 .
واضافت التقارير، أن ليفربول صرف 190 مليون باوند في سوق الانتقالات في صيف 2017 وشتاء 2018 وبالرغم من ذلك الا أن النادي حقق هذا الربح والفضل يعود بشكل أكبر الى الوصول لنهائي دوري ابطال أوروبا وبيع كوتينهو وبعض المداخيل الآخرى .
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