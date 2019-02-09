شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والنجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام السبت ضمن الأسبوع الـ 21 بالدوري الممتاز. ويعاون محمد عادل ، يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد ، وأحمد صالح حكماً رابعاً ، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.

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