شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفوز على كييفو بثلاثة أهداف في الدوري الايطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب روما على مضيفه كييفو (3-0) الجمعة، ضمن المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري الايطالي. افتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما في الدقيقة (9)، ثم أضاف إدين دجيكو، وألكسندر كولاروف الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين (18، 51). ورفع روما رصيده لـ38 نقطة، ليقفز من المركز السابع، إلى الرابع، بينما تجمد رصيد كييفو عند 9 نقاط في المركز العشرين (الأخير).

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