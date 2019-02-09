حجب قميص الراحل سالا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

قرر نادي نانت الفرنسي أمس حجب القميص رقم 9 الخاص بالمهاجم الأرجنتيني الراحل ايميليانو سالا.

وكان فريق كارديف سيتي، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا من نانت الشهر الماضي مقابل 19 مليون دولار، في صفقة قياسية للنادي الويلزي. ولكن سالا تعرض لحادث مأساوي خلال رحلته من فرنسا إلى ويلز، حيث اختفت الطائرة التي كانت تقله من على شاشات الرادار، قبل أن يعلن عن تحطمها ووفاة اللاعب الأرجنتيني في وقت لاحق.

وقالت شرطة دورسيت البريطانية في ساعة متأخرة من ليل الخميس إنه تم التحقق رسميا من الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي، وتبين أنها جثة سالا.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر الواتس اب أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة،