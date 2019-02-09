صحوة الاتحاد تقلق التعاون ووضع الفتح يصعب مهمة الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يستقبل الاتحاد في الـ8:15 مساء اليوم، نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد اللقاء باحثا عن فوزه الرابع في الدوري بعد الصحوة التي شهدها بفوزه المهم على الوحدة في الجولة الماضية 2-0 رفع به رصيده من النقاط إلى 13 نقطة، إلا أنه بقي في المركز قبل الأخير واستمر في دائرة المهددين بالهبوط.

وينتظر أن تشكل مشاركة الصربي الكسندر بريجوفتش قوة ضاربة في خط هجوم الاتحاد بجوار الثنائي فهد المولد وردوريغو اللذين يعتمد عليهما المدرب الكرواتي سلافن بيلتش كعناصر أساسية، في حين يشكل وجود مروان داكوستا، مصدر اطمئنان في الخطوط الخلفية في ظل قوة هجوم التعاون الذي يقوده الثلاثي، تاوامبا وهيلدون راموس ونيلدو، ومن خلفهم السوري جهاد الحسين وسيدريك أميسي وساندرو مانويل. ويبحث التعاون الخامس برصيد 29 نقطة عن تحقيق الفوز التاسع له بالدوري والبقاء ضمن دائرة المنافسين على المراكز الأربعة الأولى.

الفتح والشباب

وفي الأحساء يستضيف الفتح (22 نقطة، نظيره الشباب (34 نقطة) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في مواجهة يبحث من خلالها المستضيف عن تجاوز خسارته الثقيلة الأخيرة 1-4 أمام الهلال والابتعاد عن مناطق الخطر، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على تشكيلة مميزة يتقدمها عبدالقادر الوسلاتي وإبراهيم الشنيحي ومنصور حمزي وبيدرو.

في المقابل، يدخل مدرب الشباب، الروماني سوماديكا الشباب اللقاء بنية تعويض تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الرائد، واستعادة المركز الثالث الذي ذهب لمصلحة الأهلي.

ويتقدم تشكيلة الفريق، المغربي مبارك بوصوفه والروماني بوديسكو وثنائي المقدمة البرازيلي سيبا وناصر الشمراني.