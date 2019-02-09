نقص الرائد يغري فرسان مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

على ذكرى خسارته الثلاثية في مواجهة الدور الأول بمكة المكرمة، يستضيف الرائد عند الساعة الـ3.50 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، نظيره الوحدة في إطار الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الرائد للصعود إلى ثامن الترتيب من خلال تحقيق الفوز، إلا أن مهمته ستكون شاقة في ظل سعي فرسان مكة لتعويض الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام الاتحاد 0-2، فيما كان الرائد أنهى الجولة الماضية بالتعادل 1-1 خارج الأرض مع الشباب.

ويملك الرائد 23 نقطة، مقابل 28 نقطة للوحدة.

ويفتقد الرائد إلى خدمات محترفيه المدافعين، الجزائري هشام بلقروي والبرازيلي أمورا، بداعي البطاقات الصفراء، إلا أن ما يخفف على كاهل مدربه البلجيكي بيسنيك هاسي، عودة المهاجم المغربي أحمد حمودان بعد أن غاب أمام الشباب لإيقافه بالبطاقات الملونة، كما يدفع بالمهاجم صالح الشهري عقب اكتمال شفائه بجانب مشاركة المهاجم الجديد البلجيكي إيلومبي مبويو.

من جانبه، يحاول مدرب الوحدة أحمد حسام ميدو، الخروج بنتيجة إيجابية رغم غياب مهاجمه كابو كاسونجو الذي تعرض للإصابة في لقاء الاتحاد الماضي.

ويعتمد ميدو على أسماء بارزة في الفريق قادرة على إعادته لسكة الانتصارات والتوغل نحو مراكز المقدمة، بدءا بحارس المرمى محمد عواد وريناتو شافيز وعبدالله الزوري وجليرمي وأوتيرو.