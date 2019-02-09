مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام اليوم السبت مباريات ببطولات الدوريات الأوروبية المختلفة والمصري الممتاز، وأبرزها: الدوري المصري الممتاز

النجوم مع الزمالك 6:00 مساء. الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام مع مانشستر يونايتد 2:30 مساء.

ليفربول مع بورنموث 5:00 مساء.

ساوثهامتون مع كارديف سيتي 5:00 مساء.

كريستال بالاس مع وست هام يونايتد 5:00 مساء.

واتفورد مع إيفرتون 5:00 مساء.

هيديرسفيلد تاون مع آرسنال 5:00 مساء.

برايتون مع بيرنلي 7:30 مساء. الدوري الإسباني الدرجة الأولى

خيتافي مع سيلتا فيجو 2:00 مساء. تعليقات القراء

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