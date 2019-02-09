اونلاين | الاسطورة - livehd7 مشاهدة مباراة أرسنال وهيديرسفيلد بث مباشر اليوم السبت 9 / 2 / 2019 youtube

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يلتقي فريقي أرسنال وهيديرسفيلد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الثاني، الأرسنال في مهمة جديدة من أجل الإنتصار فقط لا غير بعد خسارة أخيرة أمام المنافس القوي نادي مانشستر سيتي، فهل ينجح فريق المدرب أوناي إيمري في العودة للإنتصارات من جديد من بوابة نادي هيديرسفيلد تاون والذي يقبع في المركز الأخير ويأمل ألا يفقد حظوظه في المنافسة علي التواجد في الدوري هذا الموسم، ولكن بالنظر إلي مستواه ونتائجه فلا يوجد مفر من الهبوط.

تنطلق المواجهة بين فريقي أرسنال وهيديرسفيلد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة أرسنال وهيديرسفيلد مباشر

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