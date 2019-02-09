اونلاين | Online live مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي kora star

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يلتقي في العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 9-2-2019 فريقا ارسنال الانجليزي وهدرسفيلد تاون متذيل الترتيب في الدوري الانجليزي على ملعب غالفارم في إطار مباريات الدولة 26 للبريميرليغ.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقبل المواجهة المثيرة قال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال إن فريقه بإمكانه إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي لكن عليه حصد المزيد من النقاط خارج أرضه بتحسين أداء دفاعه الضعيف وعقلية اللاعبين.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يفز آرسنال في ست مباريات خارج أرضه منذ تغلبه 2-1 في بورنموث في نوفمبر الماضي، ما جعله يحتل المركز السادس متأخرًا بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال إيمري للصحفيين قبل الخروج لمواجهة هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب اليوم السبت: نحن أقوياء على أرضنا لكني أعتقد أننا بحاجة للتحسن خارج ملعبنا، بدأنا بشكل جيد العمل على تغيير عقلية اللاعبين لحصد المزيد من النقاط خارج أرضنا.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وآرسنال هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة في أي مباراة خاضها خارج ملعبه حتى الآن هذا الموسم رغم تجربة إيمري لعدة خطط في الدفاع.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال إيمري: بعد ستة أسابيع من الإصابة فكرنا أن (مخيتاريان) لم يكن جاهزًا للعب أمام مانشستر سيتي. هذا الأسبوع فكرت لأول مرة أن بإمكانه العودة لصفوف الفريق.

مشاهدة مباراة آرسنال وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2019-18

المباراة: هيديرسفيلد تاون ضد آرسنال الأسبوع: 26

الملعب: ملعب غالفارم

الحكم: جوناثان موس

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport Klub 2 Serbia

Ziggo Sport Voetbal

RMC Sport 1