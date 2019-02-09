اونلاين | cool kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر اليوم السبت 9 / 2 / 2019 الاسطورة لايف

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يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وفولهام ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الثاني، يأمل اليونايتد في إستمرار الطفرة الهجومية والظفر بثلاث نقاط جديدة في مشواره من أجل السيطرة علي أكبر كم من النقاط في الفترة الأخيرة، فهل ينحج بالفوز علي حساب نادي فولهام في مواجهة علي ملعب الأخير المهدد بالهبوط إلي الدوري الدرجة الأدني، في لقاء سيكون هام لكلاهما، وكان مان يونايتد قد نجح بالفوز في لقاء الدور الأول برباعية مع مورينيو.

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر يونايتد وفولهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام مباشر

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