اونلاين | youtube.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 9-2-2018 بالدوري الإنجليزي "رابط يلا شوت الجديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر youtube.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 9-2-2018 بالدوري الإنجليزي "رابط يلا شوت الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

youtube.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 9-2-2018 بالدوري الإنجليزي "رابط يلا شوت الجديد"

يقدم "الخليج 365 الرياضي" بثا مباشرا لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وضيفه بورنموث، التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على ملعب "آنفيلد" ويديرها الحكم الدولي انتوني تايلور.

ويتقاسم ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي، مع مانسشتر سيتي برصيد 62 نقطة ولكن الأخير يتفوق في فارق الأهداف.

ويتطلع "الريدز" بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح للعودة للانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام ليستر سيتي ووست هام وفقدان 4 نقاط في صراع البحث عن اللقب في ظل المطاردة المستمرة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

كما يسعى محمد صلاح لهز الشباك والحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا في ظل المطاردة القوية من أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب الـ15 هدفا.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، جيجي فاينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني