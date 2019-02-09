الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ليفربول- الخليج 365:

يفتح استاد أنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وبورنموث اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 الموافق 3 جمادى الآخرة 1440 هجريًا وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكعادتهم خرج مشجعو مانشستر سيتي من ملعب جوديسون بارك بعد الفوز على ايفرتون 2/0 وهو الانتصار الذي أعاد لهم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجهوا هتافاتهم إلى ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يقع ملعبه في مواجهة ملعب إيفرتون مباشرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ووجّه المشجعون هتافاتهم إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي أدلى بتصريحات تلفزيونية حملت قدرًا من العصبية بعد التعادل 1/1 على ملعب وست هام يونايتد الإثنين الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

كانت هذه بالطبع طريقة يحبها جمهور كرة القدم في التشجيع، لكنها كشفت عن شعور ليفربول بالتوتر والعصبية بسبب تصاعد الضغط على الفريق في الصراع على إحراز لقب الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يُتوَّج ليفربول بهذا اللقب منذ 29 عامًا، وهي مدة شهدت أيضًا فترة طويلة من سيطرة الغريم مانشستر يونايتد على البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكان من الممكن أن تنتهي هذه المدة من غياب لقب الدوري في 2014 ومع تشكيلة المدرب بريندان رودجرز التي ضمت لويس سواريز في خط الهجوم كان ليفربول حينها متقدمًا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 3 مباريات فقط من ختام الموسم.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن خسارة ليفربول في عقر داره أمام تشيلسي ثم تعادله 3/3 على ملعب كريستال بالاس، صبّت في صالح مانشستر سيتي الذي فاز في آخر 5 مباريات له في ذلك الموسم وحسم اللقب في آخر يوم في البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكانت تلك نهاية صادمة ومؤلمة ورغم أن كلوب أعاد تشكيل الفريق مجددًا منذ ذلك الوقت وقاد ليفربول للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فإن هذه الأحداث ظلت حيّة في ذاكرة الجمهور وبعض لاعبي الفريق.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

والآن وبعد أن عاد مانشستر سيتي للصدارة لأول مرة منذ الثامن من ديسمبر 2018 ازداد الضغط على ليفربول الذي سيستضيف بورنموث على ملعب أنفيلد اليوم السبت.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويبدو ليفربول في حاجة ماسة للفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد أن تعادل مرتين على التوالي على ملعبه أمام ليستر سيتي وخارج أرضه أمام وست هام يونايتد.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يسبق لليفربول خوض مباراتين متتاليتين على ملعبه دون انتصار منذ ديسمبر 2017. وخسر ليفربول مرة واحدة فقط أمام بورنموث 3/4 وكانت على ملعب الأخير في 2016.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وفاز فريق المدرب كلوب في آخر 3 مواجهات أمام بورنموث سجل خلالها مجتمعة 11 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: ليفربول ضد بورنموث الأسبوع: 26

الملعب: ملعب آنفيلد

الحكم: انتوني تايلور

الموعد: تقام مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت الموافق 9-2-2019، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport Klub 2 Serbia

Ziggo Sport Voetbal

RMC Sport 1