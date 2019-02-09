شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تطير إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة النادي الأهلي في العاشرة من مساء اليوم،السبت، إلى تنزانيا لمواجهة فريق "سيمبا" يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والذى حرص خلال الايام الماضية على التواصل مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، لبحث عدة أمور أخرى خاصة بملاعب التدريب وملعب المباراة وتأمين البعثة وغيرها من ترتيبات الرحلة ، ويستقبل سمير عدلي المدير الإدارى للفريق بعثة الأهلي فور وصولها العاصمة التنزانية دار السلام بعدما سبق البعثة بـ24 ساعة من أجل الترتيب للرحلة وإنهاء عدة أمور خاصة بالسفر.

وتستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى تنزانيا خمسة ساعات و40 دقيقة تقريباً ،ومن المقرر أن يخلد لاعبو الأهلي للراحة عقب الوصول إلى فندق الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلامقبل أن يخوض الفريق أول مران بتنزانيا على إحدى الملاعب القريبة من مقر الإقامة ثم يخوض أخر مران له على ملعب المباراة ، ويشهد الطقس تقلبات جوية هذه الايام في تنزانيا حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل واضح بالتزامن مع سقوط الأمطار.