الريال ضد أتلتيكو في اختبار صعب بديربي مدريد

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جدة - عمرو شويل يسعى ريال مدريد لإنتزاع وصافة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تذوق طعم الأنتصار في أخر 4 مباريات لينعش آماله في الحصول على لقب الدوري الإسباني، كما حق تعادلاً بطعم الفوز أمام برشلونة بنتيجة 1\1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري، وذلك بحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم لمواصلة تضييق الخناق على برشلونة، في حين يتطلع أتلتيكو مدريد لتجاوز الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين الوصافة والحفاظ على آماله في حصد لقب "الليجا".

وتعقد جماهير ريال مدريد آمالها على الثنائي الهجومي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، فضلا عن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش لخطف النقاط الثلاث من معقل أتلتيكو مدريد، فيما يستهدف الأخير الأستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإيقاف قطار إنتصارات الريال.

ويفتقد أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لجهود دييجو كوستا، وستيفان سافيتش بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كوكي للسبب ذاته، بينما يغيب عن الريال لاعبه ماركوس يورنتي.