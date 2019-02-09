كتب- أحمد البادي:
أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على صحة قرار حكم اللقاء بشأن إلغاء هدف حرس الحدود الذي سجله في الشوط الأول أمام الأهلي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الجولة 19 من
الدوري.
وقال الشناوي خلال برنامج ستاد مصر على قناة أون سبورت، "أن قرار الحكم الخامس بعدم احتساب هدف حرس الحدود صحيح بعدما عرقل مهاجم حرس الحدود
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ... أحمد الشناوي: هدف حرس الحدود غير صحيح والأهلي له ضربتي جزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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