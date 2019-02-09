رياضة | اختبار جديد لـ"ميدو".. موعد مباراة الوحدة والرائد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار جديد لـ"ميدو".. موعد مباراة الوحدة والرائد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الوحدة بقيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو اختبار صعب ضد الرائد في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري السعودي وذلك مساء اليوم السبت والموافق 9 فبراير 2019.

ويلتقي فريق الوحدة مع الرائد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 2:50 بتوقيت القاهرة و3:50 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل حالياً نادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة بينما الرائد يتواجد بالمركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويريد نادي الوحدة الذي يحرس مرماه المصري محمد عواد لتعويض التعثر في الجولة الماضية أمام الاتحاد والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة لم يكن الفريق حاضرا فيها بتركيز.

وسيكون لقاء الوحدة مع الرائد في مسابقة دوري المحترفين السعودي مذاع عبر البث المباشر على قناة ksa sport 1 HD بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الإنترنت.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الوحدة والرائد في الدوري بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.