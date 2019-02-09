شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعيد الثنائى الموقوف فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود الثنائى موسى دياورا وعبد الرحمن فاروق فى مباراة الاهلى المقبلة بعد انتهاء إيقافهم بداعى الحصول على الانذار الثالث . وصعد فريق العجلات الحربية للمربع الذهبى بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الاسبوع الـ 21 للدوري . ويحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدوري العام .

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