سلة الأهلى تواجه فيروفيارو الموزمبيقى بالبطولة الافريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى فى إطار ثانى جولات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل .
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى غدا مع REG الرواندى بينما التقى أمس مع أول أغسطس الانجولى .
ويقع الاهلى فى المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الانجولى و فيروفيارو الموزمبيقى و REG الرواندى .
يذكر أن سموحة يشارك فى البطولة أيضا وتقام منافسات مجموعته بمدغشفر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير.
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