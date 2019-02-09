شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تواجه فيروفيارو الموزمبيقى بالبطولة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره فيروفيارو الموزمبيقى فى إطار ثانى جولات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل .

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى غدا مع REG الرواندى بينما التقى أمس مع أول أغسطس الانجولى .

ويقع الاهلى فى المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الانجولى و فيروفيارو الموزمبيقى و REG الرواندى .

يذكر أن سموحة يشارك فى البطولة أيضا وتقام منافسات مجموعته بمدغشفر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير.