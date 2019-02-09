الأهلي يعترف بهدف حرس الحدود الملغي.. ولكن

نور عادل

اعترف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بصحة هدف حرس الحدود في مرمى الأهلي بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة باستاد السلام في إطار الجولة الواحدة والعشرين وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لا أرغب في التعليق على أداء التحكيم، وسأترك التعليق للآخرين"، مضيفًا: "لم أر لقطة الهدف الملغي لحرس الحدود مرة أخرى، لكني رأيته في الملعب فقط وأميل إلى صحة الهدف".

وأكمل مدير الكرة بالنادي الأهلي: "الأهلي أيضًا يستحق ركلة جزاء لعلي معلول على مدافع حرس الحدود،...