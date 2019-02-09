موعد مباراة الزمالك والنجوم والقنوات الناقلة

صلاح أمين ومحمود علاء كتبت: سارة جاب الله تقام مساء اليوم السبت مباراة الزمالك والنجوم علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. موعد مباراة الزمالك والنجوم تنطلق مباراة الزمالك والنجوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم تذاع مباراة الزمالك والنجوم بشكل حصري علي قناة أون سبورت والنيل الرياضية ، بتعليق أيمن الكاشف. ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة حصدهما من 18 مباراة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة. جدير بالذكر نجح النجوم بالتغلب علي الزمالك الدور الأول بهدف دون رد عن طريق صلاح أمين.

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