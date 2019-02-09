سعود بن صقر يشهد نصف ماراثون رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2019 في نسخته الثالثة عشرة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث، بمشاركة 30 عداء محترفاً، وأكثر من 3600 متسابق في المسار الجديد للسباق في جزيرة المرجان.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بنجاح النسخة ال13 ؛ الحدث الرياضي الأسرع ضمن فئة سباقات نصف الماراثون في العالم.

وقال سموه: «استطاع نصف ماراثون رأس الخيمة، أن يتبوأ مكانة مميزة على أجندة سباقات نصف الماراثون في العالم، وأسهم خلال السنوات الماضية في نقل الصورة الحضارية عن دولة الإمارات، وعن إمارة رأس الخيمة، كوجهة مثالية للسياحة الرياضية والترفيهية، بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وبنية سياحية متقدمة للزائر والمقيم».

وأضاف سموه: «نتطلع إلى تعزيز استضافة إمارة رأس الخيمة لمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية، وتسخير ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية حديثة، ومنشآت سياحية وفندقية راقية لاستقطاب أبرز الرياضيين الدوليين، ومحبي رياضات نصف الماراثون حول العالم، للحضور والمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية السنوية المميزة التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، على المستويين المحلي والدولي، وهذا يؤكد نجاح رأس الخيمة وقدرتها على تنظيم واستضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية».

وتوجه سموه بالشكر إلى اللجنة المنظمة للسباق والمشاركين من مختلف دول العالم، ولكل من أسهم في نجاح نصف ماراثون رأس الخيمة 2019، على المسار الجديد للسباق هذا العام في جزيرة المرجان.

وحضر السباق إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية وكبار المسؤولين وجمهور غفير.

وفي النهاية توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي الفائزين في فئة المحترفين، حيث فاز بلقب السباق لهذا العام (رجال) الكيني ستيفن كيبروب، بزمن قدره 58 دقيقة و42 ثانية، وجاء ثانياً الإثيوبي عبدي هاديس ب 58 دقيقة و44 ثانية، وثالثاً الإثيوبي فيكادو هافتو، بزمن 59 و8 ثوانٍ.

وعن فئة السيدات للمحترفات سيطرت سيدات إثيوبيا على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توجت سينبيري تيفري باللقب، بعد أن أنهت السباق في 65 دقيقة و45 ثانية، وحلت ثانياً نيتسانيت جوداتا بزمن 65 دقيقة، و45 ثانية، وثالثاً زينيبا يامر، بزمن 65 دقيقة و46 ثانية.

وتوج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي المواطنين والمقيمين، حيث فاز مبارك المراشدة وفاطمة الحركي المارصدة، في فئة مواطنين رجال وسيدات، في حين فاز تمري أحمد في فئة الذكور المقيمين بالدولة، وفازت جيردا ستين بفئة السيدات.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن وجود صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، واهتمامه بالماراثون يعزز مكانته ويمنحه البعد العالمي الكبير.وأكد أن نصف ماراثون رأس الخيمة حدث سياحي بامتياز، إلى جانب أنه رياضي ويضم نخبة من أفضل العدائين على مستوى العالم. وقال: «النسخة الثالثة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، شهدت مشاركة حوالي أربعة آلاف عداء وعداءة، واللافت هو المشاركة الكبيرة للمواطنين إلى جانب الأسر، وقد تم نقل الحدث من كورنيش القواسم إلى جزيرة المرجان، وكان الغرض من هذه الخطوة، هو التعريف بكل مناطق الإمارة السياحية، ولفت الأنظار إلى العمل المتكامل في الجزيرة الحمراء، وجزيرة المرجان، والقيمة السياحية الكبيرة لهما، وإظهار تضاريس الإمارة».

ووصف الشيخ حميد بن سلطان القاسمي، قائد فريق الكوماندوز، نصف ماراثون رأس الخيمة بالجيد، مؤكداً أنه حقق النجاح المطلوب. وقال: «أشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، على اهتمامه ودعمه للشباب وتوجيهاته بتنظيم مثل هذه الأحداث التي تعتبر فرصة للشباب، لإظهار مواهبهم وقدراتهم، وأعتقد أن نصف ماراثون رأس الخيمة أصبح من الأجندات الثابتة عند الرياضيين».

وتابع: «بالنسبة لفريق الكوماندوز أعتقد أنه حقق إنجازاً كبيراً. فالحصول على المراكز الثلاثة الأولى بالتأكيد ليس حدثاً عادياً، ولم يتحقق بالصدفة؛ بل بجهد وعمل ومثابرة».