بينات: جماهير النصر تستحق فرحة الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



قال الإسباني بينات سان خوسيه المدير الفني لفريق النصر: "إن «العميد» تنتظره مواجهة صعبة أمام شباب الأهلي، كما ينتظره أمل بلوغ المربع الذهبي".

وأضاف المدرب الإسباني: «ثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على التحلي بالروح القتالية؛ لتحقيق الفوز، والتأهل إلى نصف النهائي، والمضي قُدماً نحو تحقيق اللقب». وتابع بينات: «النصر فريق كبير، ويستحق أن نبذل أقصى ما لدينا؛ لإسعاد جماهيرنا، وأعلم تماماً أهمية هذه المباراة بالنسبة للنادي وللجماهير بصفة خاصة، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا في النهاية؛ لأن فريقنا يستحق التأهل».

وختم تصريحاته قائلاً: «واجهنا عدم توفيق في المباراة السابقة أمام عجمان، وأتمنى أن نظهر بالصورة المطلوبة في مباراة الكأس التي لا تحتمل أي خطأ، وأثق بقدرة اللاعبين على تحمل المسؤولية، وترجمة كافة الضغوط إلى قتال في أرض الملعب؛ لتحقيق الفوز». وشدد إبراهيم عيسى حارس النصر على أهمية مواجهة شباب الأهلي في ربع النهائي، مؤكداً أن اللاعبين يدركون تماماً أهمية المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

وقال: «أتمنى أن نحقق الفوز، ونتأهل إلى نصف النهائي، لدينا الرغبة والحماس لتحقيق الفوز، ولا نخشى الضغوط؛ بل نعدها حافزاً إضافياً؛ من أجل تحقيق الفوز».