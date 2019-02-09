ختام نسخة «عام التسامح» لبطولة دبي للسلة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، يسدل الستار الليلة على النسخة ال30 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، بإقامة مباراة نهائي نسخة «عام التسامح» التي انطلقت يوم 1 فبراير/شباط الجاري بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بمشاركة 10 فرق.

تنطلق في السادسة مساء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعقبها المباراة المرتقبة التي تقام على اللقب وصاحب مركز الوصافة وحدد لها أن تبدأ في الثامنة مساء.

وكانت 3 فرق لبنانية نجحت في حجز مكانها في المربع الذهبي بعد اجتيازها بنجاح عقبة ربع النهائي بفوز بيروت اللبناني على المنتخب الإماراتي «92-80»، والهومنتمن على سلا المغربي «100-93»، والرياضي اللبناني على الوحدة السوري «97-74»، وكما هو متوقع لحق فريق مايتي سبورت الفلبيني بالدور نصف النهائي بعد فوزه على النفط العراقي «108-94.

وتعد المرة الأولى التي تنجح فيها ثلاثة فرق لبنانية في حجز مقاعدها بالمربع الذهبي، وذلك بطموح حصد اللقب ال12 للسلة اللبنانية بتاريخ بطولة دبي، فيما يحمل فريق مايتي سبورت طموح الفوز باللقب لأول مرة في تاريخ مشاركات الفرق الفلبينية في البطولة لإسعاد جماهيرهم التي ظلت تساندهم .

وبالعودة إلى تفاصيل مباريات ربع النهائي، ودع المنتخب الإماراتي البطولة أمس الأول على يد فريق بيروت اللبناني المميز الذي يضم صفوة من اللاعبين المحترفين اللبنانيين والأجانب، بعد أن اكتفى الأبيض بالفوز بنتيجة الفترة الثالثة للمباراة بواقع 25-21، فيما عرف الفريق اللبناني كيفية مواصلة مشواره الناجح والفوز بالمباراة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثانية، والرابعة (20-15، و24-18، و27-22).

وفي مباراة ثانية، فرّط حامل لقب 2017 فريق سلا المغربي في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق أربع نقاط وبنتيجة52-48، بعد أن شهدت مراحل الشوط الثاني استعادة الهومنتمن اللبناني اتزانه ونجاح لاعبيه في تقليص الفارق ومن ثم حسم المباراة لصالحهم 100-93 بنيلهم الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة 29-19، و23-22.

وفي سيناريو مغاير، احتاج فريق مايتي سبورت الفلبيني لتحقيق انتصاره على فريق النفط العراقي 108-94، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة بواقع «29-18، و28-20»، فيما لم يشفع للنفط العراقي حسم الفترة الثالثة «28-23»، خصوصاً أن الفريقين تعادلا في الفترة الثانية «26-26».

وفي خاتمة مباريات ربع النهائي، أكد فريق الرياضي اللبناني أحقيته بالسير قدماً نحو اللقب السابع له في تاريخ مشاركاته في دولية دبي للسلة، بعد أن نجح في بسط سيطرته المطلقة على مجريات لقائه أمام الوحدة السوري الذي فاز عليه «97-74»، وحسم نتائج أشواطها الأربعة «21-19، و24-17، و21-15، و30-23».

وأكد محمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة رضاه التام عن المنتخب ونتائجه ومسيرة مبارياته في البطولة، مشيراً إلى أن وصول المنتخب الذي يضم مجموعة شابة إلى ربع النهائي يعتبر مكسبا كبيرا بمقارنته بباقي الفرق التي شاركت في البطولة والتي كانت تلعب بلاعبين محترفين يمتلكون الخبرة والأطوال الفارهة بالمقارنة بخبرة لاعبينا الشباب.

وذكر أن البطولة كانت مفيدة للاعبينا الذين حققوا استفادة فنية كبيرة من احتكاكهم مع محترفي الفرق الأخرى المشاركة، واعتبر أن نسخة هذا العام من أقوى النسخ لضمها فرقاً تمثل مدارس مختلفة في مجال اللعبة عربياً وآسيوياً وإفريقياً، مثنياً على جهد اللجنة المنظمة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعلى جهد كافة الجهات المتعاونة التي كانت وراء النجاح الذي تحقق.