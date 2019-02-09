فوزان للأهلي وأحد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حقق الأهلي جدة انتصاره الرابع توالياً في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الحزم 4-2 ضمن الجولة 19، ورفع الفريق الجداوي رصيده إلى 36 نقطة وقفز للمركز الثالث خلف النصر الثاني قبل لقائهما المرتقب الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بينما بقي الحزم على 19 نقطة.

سجل للأهلي عبد الفتاح عسيري ومحمد الصيعري ودجانيني وعمر السومة، وللحزم باجوي وسيف حسين بالخطأ.

وبأربعة أهداف لهدف على حساب ضيفه الفيصلي واصل أحد آخر الترتيب انتفاضته محققاً فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده إلى 12 نقطة دون تغيير بمركزه وبقي الفيصلي على 24 نقطة.

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