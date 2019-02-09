محمد بن زايد: رياضات التراث تربط الحاضر بالماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، سباق الهجن العربية الأصيلة في ميدان سباق الهجن التراثي بمنطقة رماح في مدينة العين، كما شهد السباق سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الفعاليات أهمية المحافظة على الرياضات التراثية باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي وجزءاً من خصوصية مجتمع الإمارات ومكونات هويته الوطنية وثقافته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة.

وقال سموه إن التراث الوطني الأصيل دائماً محل اهتمام ورعاية قيادة الدولة منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي غرس لدى أبناء الإمارات محبة موروث وطنهم وتقاليده وهويته والحفاظ عليه، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأشار سموه إلى أن سباقات الهجن من الرياضات الأصيلة التي نحرص على أن تتوارثها الأجيال، حيث حظت باهتمام الآباء والأجداد ليمتد هذا الاهتمام إلى جيل الشباب رغم كل مظاهر الحضارة والتطور التي تشهدها بلادنا، مما يؤكد اهتمام مجتمع الإمارات بصون موروثه الشعبي والحفاظ على تقاليده الأصيلة على مدى الأزمان.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جيل الشباب إلى أهمية التمسك بالعادات والتقاليد والقيم الأصيلة والحفاظ على هويتهم الوطنية من أجل ترسيخ انتمائهم للوطن بعراقته وأصالته وتاريخه وتراثه.

وكان السباق التراثي قد شارك به أشبال المنطقة، مما يعكس حرص الأجيال على ممارسة رياضة الهجن الأصيلة.