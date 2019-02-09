«سلايل» لأحمد بن راشد بطل الشوط الرئيسي في يوم طيران الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:محمود شرف

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، انطلق السباق الثامن في مضمار جبل علي، أمس، بمشاركة 98 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 705 آلاف درهم، وبرعاية كاملة من طيران الإمارات، وجرى السباق بحضور المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار، والمهندس محمد سعيد الشحي مدير سباقات وإسطبلات جبل علي المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد النهاري مدير مبيعات الشركات في طيران الإمارات.

وسطر الحصان «ريفرز أوف جولد» لناصر عسكر فوزاً غالياً وصعباً في الشوط الأول بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وكان الشوط الأول برعاية المغامرات العربية ومسافته 1950 متراً، وبلغ مجموع جوائزه 75 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني كانت الكلمة المسموعة للحصان «كيب أوف إيجلز» بقيادة الفارس وليام لي وإشراف المدرب هلال العلوي وجرى سباقه برعاية الإمارات للعطلات، وكانت مسافته 1950 متراً وجائزته 95 ألف درهم.

وانتزع الحصان «جالس» لمحمد فاروق لقب الشوط الثالث بعد صراع مرير وقوي مع «المشرف»، وحقق «جالس» بطولة إيميريتس دوت كوم بقيادة الفارس رويتسون فرينش وإشراف المدرب سانديب جداف، وبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 105 آلاف درهم.

وفي الشوط الرابع، فاز «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بلقب طيران الإمارات بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، وكان هذا الشوط قد جرى برعاية طيران الإمارات وبلغ مجموع الجوائز 105 آلاف درهم.

ونجح «سلايل» في إهداء بطولة الشوط الرئيسي إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن قدّم عملاً كبيراً ومميزاً وحسم اللقب مبكراً بقيادة الفارس كريستوف هايس والمدرب نيكولاس باشلارد، وكان سباق الشوط الذي بلغت جائزته 125 ألف درهم قد جرى برعاية مميزة من طيران الإمارات «الإمارات إي 380» وتعد هذه الرعاية الأكبر في المضمار العائلي بواقع 125 ألف درهم.

وفاز الحصان «أراوري» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، بإشراف المدرب سانديب جداف، وحقق الثنائية في سباق المدربين محتفظاً بصدارة لائحة المدربين في جبل علي، وجاء الفوز بقيادة الفارس زافير زياني بلقب الشوط السادس الذي جرى سباقه برعاية الإمارات للشحن الجوي.

وكان لقب مسك الختام مع «الراصد» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، وكان الشوط السابع والأخير برعاية الإمارات سكاي واردز.

وكرم المهندس شريف الحلواني وبرفقته ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل المدرب ساتيش سيمار والفارس أنطونيو فريزو كأفضل فارس وأفضل مدرب في السباق السابع الذي جرى قبل أسبوعين، نظراً لما حققاه من نتائج مميزة.

في سياق متصل، لم ينجح أحد في تحقيق 7 من 7، وحقق مرشحان 6 من 7، ونال كل منهما 5 آلاف درهم، ونجح اثنان في ترشيح 5 من 7 ونال كل منهما 2000 درهم، وحقق 52 مرشحاً نتيجة 4 من 7 ونال كل واحد منهم 500 درهم، وكانت السيارة من نصيب قمر جيد أحد أبناء الجالية الهندية.

تهنئة لأحمد بن راشد

وجه المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إنجاز المهرة المتألقة «سلايل» التي برهنت على قوتها في المسافات القصيرة.

من جهته، قال المهندس شريف الحلواني إن إنجاز المهرة «سلايل» بالفوز بالشوط الخامس الرئيسي،تم بفضل دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات مع المدرب نيكولاس باشلارد.

النهاري يشكر جبل علي

توجه محمد النهاري الهاشمي، مدير مبيعات الشركات في طيران الإمارات، بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي؛ لإتاحتهم الفرصة إلى طيران الإمارات للتحليق في سماء مضمار جبل علي.

وقال النهاري: «العلاقة التي تجمعنا مع المضمار العائلي طويلة، خاصة أن طيران الإمارات تقوم برعاية كافة الأحداث المرتبطة بالفروسية على المستويين المحلي والعالمي، وتستعد لرعاية مزيد من الأحداث ».