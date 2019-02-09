تنافس مثير على ألقاب سباق دبي للدراجات المائية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد شاطئ جميرا، قبالة مركز ميركاتو للتسوق في دبي، اليوم، انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية 2019- والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي كافة التجهيزات، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح منافسات السباق اليوم، وبطولة الإمارات الدولية ككل، والتي اكتسبت صبغة دولية منذ العام الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بحلة جديدة، بعد إضافة العديد من الفئات، ومن بينها زيادة فئات الصغار والأشبال والناشئين، من أجل صقل مواهب المستقبل، وأيضاً فئة المخضرمين، لاجتذاب المزيد من المهتمين بهذه الرياضة.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن السباق اليوم، والذي يمثل محطة مهمة في الطريق نحو معانقة ألقاب بطولة الإمارات الدولية 2019، يستقطب نخبة الأبطال العالميين في قارات العالم من أوروبا وآسيا وأمريكا يمثلون بلدان: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وبريطانيا وإسبانيا والمجر والنمسا والتشيك وروسيا والدنمارك والسويد وبولندا وإيطاليا واليابان والكويت والسعودية ومصر والمغرب.