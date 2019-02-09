395 خيلاً تستعرض في دولية أبوظبي لجمال الخيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق عصر اليوم بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2019، بنادي أبوظبي للفروسية. وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية.

ويشارك في البطولة التي تستمر على مدى 4 أيام، 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتتألف من 8 فئات تتوزع على 20 شوطاً، إضافة إلى البطولات الذهبية الست.

وتتّبع جمعية الإمارات للخيول العربية نظاماً محفزاً لتوزيع الجوائز، يتيح الفرصة لقرابة نصف الخيول المشاركة في نيل تلك الجوائز، سعياً من الجمعية لتشجيع محبي الخيول العربية الأصيلة على اقتنائها والمثابرة على تحسين جودة الإنتاج، لتوسيع قاعدة منافسات الجمال التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المهتمين بها.

وتستقطب البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية والدولية، والعديد من الخيول المتأهلة من المنافسات المحلية، والتي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة، وأصبحت بطولة أبوظبي بوابة لهذه الخيول وغيرها للعالمية.

وتتضمن البطولة جوائز تكريمية خاصة، هي كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأفضل خيل، وجائزة خاصة لأفضل منظم عرض خيول عربية، وأفضل صحفي في البطولة، وأفضل دكتور بيطري.

وأكد عصام عبدالله، مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، أن نسخة 2019 من بطولة أبوظبي الدولية تكتسب أهمية كبرى، حيث تأتي مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح.

وقال إن البطولة استطاعت أن تتطور كثيراً، بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما تقدم بالشكر إلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، على حرصه على متابعة جميع أنشطة الجمعية.