شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» بين الريال وأتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف أتلتيكو مدريد الثاني ريال مدريد الثالث في موقعة «ديربي» مثيرة ومهمة، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ حيث تفصل بين الفريقين نقطتان فقط.

وسيغيب عن الريال لاعب خط الوسط إيسكو، الذي اضطر للتوقف عن المشاركة في التدريب أمس؛ بسبب «ألم في الظهر»، في حين يغيب عن أتلتيكو اللاعبان كوكي ودييجو كوستا.

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