تألق إماراتي في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للقفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فرسان الإمارات ولليوم الثاني على التوالي في الفوز بمراكز متقدمة خلال أولى جولات اليوم الثاني لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تقام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وقال محمد الناخي، نائب رئيس لجنة قفز الحواجز: «رسخت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية نفسها ضمن مشهد الفعاليات الرياضيّة الدوليّة التي تستضيفها أبوظبي»، وبدروها قالت الفارسة الإماراتية نادية تريم، التي حصدت المركز الأول في أولى أيام البطولة لفئة «كلاس 2»: «أنا سعيدة للغاية بالمنافسة في البطولة التي تتمتع بمستوى رائع من التنظيم هذا العام، فكل ما نريده متوفر لنا، سواء للفرسان أو الخيول، ومن المذهل رؤية العديد من الفارسات اللاتي يقدمن مستوى قويا، ويسعدني أن أكون جزءًا من ذلك».

وفاز سالم أحمد السويدي بمنافسات فئة النجمة الواحدة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتنافس 34 فارسا وفارسة على جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسجل السويدي الزمن الأسرع والصدارة.

وواصل الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري تألقه، وتوّج بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية لفئة الفرسان الشباب برعاية اسطبلات الشراع، وحل ثانياً علي حمد الكربي، وثالثاً عبدالرحمن أحمد أمين.