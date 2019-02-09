«استهداف» يتجه للمشاركة في بطولة داربي الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المدرب العالمي سعيد بن سرور، مدرب جودلفين، تألقه في السباقات الكلاسيكية، حين قاد مهر الإسطبل الأزرق «استهداف»، للتتويج ببطولة الألفي جينيز الإماراتي في السباق السادس بكرنفال كأس دبي العالمي لهذا الموسم، وهي المرة السابعة التي يحصد فيها سعيد بن سرور الفوز ببطولة الألفي جينيز.

وتخطى «استهداف» انطلاقته البطيئة، وتقدم ليسطر فوزاً عريضاً بسباق 2000 جينيز الإماراتي «جروب 3» الذي امتد على مسافة ميل رملي، وهذا المهر ذو الثلاث سنوات وابن الفحل «آرتش»، قفز ببطء من الحارة الداخلية الأولى في بوابات الانطلاق، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بقيادة الفارس كريستوف سوميلون الذي دفع به ليعتلي الصدارة بنهاية أول فيرلونج ونصف الفيرلونج من مسافة السباق.

واحتفظ «استهداف» بأفضلية ضئيلة في الصدارة قبل أن يندفع عند الاستدارة حول المنعطف باتجاه المسار المستقيم لينفرد تماماً بقيادة المنافسة، وواصل تقدمه لينهي السباق بفارق 5.5 طول عن أقرب منافسيه.

بذلك يكون «استهداف» أهدى الانتصار السابع بلقب 2000 جينيز الإماراتي للمدرب سعيد بن سرور، كما أهدى جودلفين الفوز الحادي عشر بالبطولة نفسها.

وعن الوجهة المقبلة، قال سعيد بن سرور: «ستكون الخيارات مفتوحة، وسنتحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليتخذ القرار النهائي، ولعل أحد الخيارات المطروحة سيكون سباق ج2 داربي الإمارات في أمسية كأس دبي».

وقال سعيد بن سرور: «بدا «استهداف» أكثر تقدماً، وأظهر تحسناً في مستواه عقب احتلاله المركز الثاني في تحضيري البستكية، ما منحنا الثقة للعودة به للمنافسة على مسافة الميل، إنه يؤدي بصورة طيبة ومستواه يتحسن عقب كل مشاركة».

وتابع بقوله: «كنت أعلم تماماً أن الرمل سيكون أكثر ملاءمة له من العشب بحكم نسبه، وتحدثت إلى الفارس قبل السباق ونصحته أن يقفز مباشرة نحو الصدارة ويضعه في موقع بارز، لأن تلك هي الطريقة التي يفضل أن يؤدي بها التمارين الصباحية في الإسطبل وستبقيه أيضاً بعيداً عن الرمل المتناثر من حوافر الخيول».

وتابع المدرب العالمي قائلاً: «الفارس كريستوف تمركز بالمهر في موقع أمامي، وعندما بدأ يحثه على زيادة سرعته استجاب فوراً وفاز بسهولة».

وأضاف: «في مشاركته السابقة، اندفع «استهداف» ليحرز المركز الثاني بعد أن كان متأخراً بمسافة طويلة خلف الخيول المنافسة، لذلك نبهت الفارس أن ينطلق به مباشرة نحو الصدارة إذا استطاع ذلك، كما أن الحصان أظهر تحسناً في مستواه عقب مشاركته الماضية».

سوميلون: سعيد مدرب عملاق

وصف الفارس كريستوف سوميلون المدرب سعيد بن سرور بالمدرب العملاق، وقال: «حينما يقدّم سعيد بن سرور بعض الأفكار، بإمكانه أن يحولها إلى واقع، وهذا ما يجعل منه مدرباً عملاقاً».

وعن فوز «استهداف» ببطولة الألفي جينيز، قال كريستوف: «انطلق «استهداف» ببطء من البوابة، ولكنني كنت واثقاً للغاية حينما وصلت الصدارة لأني كنت أدرك أنه حينما يكون لديك حصان مثل "استهداف"، سيكون من الصعب اللحاق به، وحينما رأيت"ووكينج ثندر" بالمركز الرابع، علمت أن لديّ فرصة للفوز».

وأضاف: «لم أكن واثقاً من أن الحصان بحاجة للمنافسة على مسافة أقصر (ميل)، لأنه أظهر سرعة أقل لدى الانطلاق من البوابة في المشاركة الماضية، وقلت لسعيد، لو تمكنت من الوصول للصدارة المرة الماضية، لكنت فائزاً، وهذا ما فعلناه اليوم في سباق أفضل، ونشعر جميعاً بارتياح بالغ».