قادري: أتمنى أن نكون ضعفاء دائماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يفقد فريق الإمارات جهود مهاجمه وليد عمبر في مباراة اليوم أمام الشارقة بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة سعد سرور، فيما يستعيد المالي دياباتي،وقال التونسي جلال قادري مدرب الفرقة الخضراء: إن مباراة اليوم مهمة جدا والفريق يخطط للمنافسة على لقبها الذي أحرزه من قبل مرة واحدة.

أضاف قادري: تأتي المباراة بعد نتيجة جيدة حققناها في الدوري، يمكن القول إن الفريق في وضعية جيدة وهو يخوض لقاء الشارقة بإصرار كبير على الفوز،الشارقة منافس قوي وهو يملك خط هجوم خطيرا والتعامل معه يجب أن يكون بحذر كبير.

في مباراة العين واجهنا خط هجوم قويا أيضا ونجحنا في الحد من خطورته وليس بالضرورة أن نلعب بالتكتيك ذاته الذي اعتمدناه في لقاء العين أمام الشارقة.

وأكد قادري أن الإمارات مهتم بالمباراة وحريص على الفوز فيها لكنه في الوقت ذاته لا يريد إرهاق عناصره والمجازفة لأن وضعه في الدوري يحتم عليه الحفاظ على لاعبيه من أجل تحقيق نتائج تبقيه في الدوري، وقال: الموازنة بين الطموحات الكبيرة للفريق في الكأس وبين رغبته في البقاء بالدوري تسيطر على المشهد، وأضاف: لن نشرك لاعبا مصابا ولن نجازف بوضع لاعب غير جاهز في التشكيل ولذلك أنتظر تقرير الطبيب بخصوص سعد سرور. واعتبر قادري أن مستوى فريقه أمام العين والتعادل منحاه ثقة كبيرة ورغبة في التطور أكثر والعمل على تحقيق أفضل النتائج وقال: إذا كان فريقي ضعيفا وهناك تحفظ على أدائه من قبل البعض ومع ذلك يحقق التعادل مع العين فأتمنى أن نكون ضعفاء دائما. ومن جانبه، قال شيخ دياباتي إن المباراة ستكون صعبة لكن فريقه يرغب في الفوز، مثنيا على زملائه وأدائهم في مباراة العين،وأوضح: نتطلع إلى نتيجة جيدة أخرى وآمل أن ننجح في مهمتنا.