لجنة كرة السيدات تطلق «معاً نكون أقوى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت لجنة كرة القدم للسيدات مبادرتها المجتمعية التي حملت شعار «معاً نكون أقوى» بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شهر فبراير/ شباط من كل عام. وأكدت نوف العدوان لاعبة المنتخب الأول، أن المبادرة تحثُ على أهمية تضافر جهود الجميع في محاربة مرض السرطان الذي انتشر بصورة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية ودون تفريق بين طفل أو امرأة أو رجل، ونهدف من خلال المبادرة إلى استكشاف السُبُل التي نستطيع من خلالها المساعدة في الحد من المرض.

وأعربت نهال عبدالعزيز لاعبة منتخبنا الوطني عن حرص جميع اللاعبات المشاركة في مبادرة «معاً نكون أقوى» وحرصهن على نشر رسائل التوعية من خلال المبادرات المجتمعية للجنة.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بطرق الوقاية من مرض السرطان باتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي والمواظبة على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز الفهم بأن الكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان يزيد فرص الشفاء منه وينقذ الأرواح.