تجديف الحمرية يتأهب للمشاركة بالبطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر ممثل الدولة «فريق التجديف الحديث» بنادي الحمرية إلى العاصمة التونسية؛ للمشاركة في البطولة العربية للتجديف الحديث، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم، وتتواصل على مدى يومين، بمشاركة عربية لافتة.

ويدخل اللاعبون أجواء المنافسة، وهم يحملون الإصرار والعزيمة على تحقيق حلم التتويج عربياً؛ بعد حصولهم في العامين الماضيين على المركز الأول خليجياً، والرابع عربياً.

ويرأس الوفد سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب البحرية، والذي أكد أن لاعبي فريق التجديف بنادي الحمرية سيبذلون جهداً كبيراً؛ من أجل أن يحققوا إنجازاً إماراتياً جديداً في البطولة، وأشار إلى أن البعثة الرياضية للحمرية تتطلع إلى المركز الأول عربياً في ظل ما حققه اللاعبون سابقاً من بطولات ومراكز متقدمة تضاف إلى إنجازاتهم.