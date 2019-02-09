إثارة طائرة في سماء أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

انتزع الياباني يوشيهيدي مورويا، النقاط الثلاث الأولى في سجله في مستهل سباق «ريد بُل» الجوي في محطة أبوظبي فئة الماسترز، بعد أن أنهى سباق الجولة التأهيلية، أمس، في سماء كورنيش أبوظبي، وعلى ضفاف كاسر الأمواج الساحر، في صدارة الترتيب العام بأفضل زمن، وقطع لفتي السباق بسرعة فائقة بلغت 53 ثانية، و222 جزءاً من الثانية.

وحظي السباق الذي انطلق، أمس، بحماس وإثارة ومنافسة شديدة بين الطيارين ال14 من 10 دول المشاركين في السباق، وكانت المفاجآت حاضرة، خاصة بحلول الأمريكي مايكل جوليان، بطل جولة أبوظبي في النسخة الماضية في المركز الثالث للترتيب بفارق 376 جزءاً من الثانية عن المتصدر مورويا، وحل أيضاً بطل العالم التشيكي مارتن سونكا رابعاً بفارق 500 جزء من الثانية عن يورويا، فيما حل وصيفاً الكندي بيت ماكلويد بفارق 216 جزءاً من الثانية عن الصدارة.

ومن دون شك فإن نتائج، أمس، لا تعبر عن المحصلة النهائية التي من المحتمل أن تشهد إثارة وتشويقاً في المنافسات الختامية للجولة عصر اليوم.

وشهد اليوم التأهيلي حضوراً جماهيرياً مميزاً واكتظت قرية البطولة بالمشجعين، حيث توفرت في تلك المنطقة كل الخدمات مع دعمها بالعديد من الفعاليات الترفيهية، ومن المتوقع تزايد الحضور الجماهير عندما تحبس العاصمة أبوظبي الأنفاس اليوم، على مدار منافسات السباق الختامي الذي يكشف عن البطل.