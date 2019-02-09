شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرق في النسخة 25 لكأس الجاليات للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس بطولة كأس الجاليات للتنس في نسختها الخامسة والعشرين، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتنس برعاية الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس الاتحاد وبالتعاون مع نادي النصر ليجرلاند.

ويشارك في البطولة 10 فرق يمثلون 9 دول تتقدمها الإمارات وتستمر حتى 14 فبراير/شباط بملاعب التنس بنادي النصر ليجرلاند بدبي.

تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق الإمارات A وسوريا والفلبين وبلجيكا وأوكرانيا، وضمت الثانية فرق الإمارات B وتونس وفرنسا والهند ونيجيريا.

كانت هذه تفاصيل خبر 10 فرق في النسخة 25 لكأس الجاليات للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.