«خورفكان» يتصدر منافسات 13 سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:نزار جعفر

واصلت المراحل السنية بنادي خورفكان تألقها اللافت هذا الموسم، عبر تصدر العديد من المسابقات العمرية، فبعد نجاح فريقي 12 و14 سنة في إنهاء الدور الأول لدوري الأشبال بالعلامة الكاملة، سطر فريق 13 سنة لكرة القدم قصة نجاح جديدة باعتلائه عرش الصدارة عن جدارة، عقب الفوز الكبير على منافسه العروبة بخماسية.

وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة أن النتائج الجيدة التي حققتها فرق النادي هذا الموسم، بدءاً بالفريق الأول وتصدره دوري الهواة عن جدارة، ثم الفرق السنية بمختلف فئاتها العمرية، هي شهادة نجاح لمنظومة العمل الفني والإداري في تهيئة المناخ وتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن الدعم والمساندة القوية من جانب مجلس الشارقة الرياضي. وأكد أن «خورفكان» يركز على كيفية تطوير أداء اللاعبين الناشئين والشباب، بما يؤهلهم لبلوغ المراحل المتقدمة والمنتخبات الوطنية في أفضل جاهزية فنية وبدنية، مشيداً بالجهود المقدرة للأجهزة الفنية بقيادة الخبير أحمد عبدالرزاق رئيس اللجنة الفنية والجهاز الإداري بقيادة خالد الشحي مشرف عام المراحل السنية.

يذكر أن فريق 13 سنة الذي يقوده المدرب المغربي عبدالمجيد بوبيوض والإداري محمد علي جعفر، يضم كوكبة من المواهب المميزة، أبرزهم خماسي منتخب مواليد 2007 حمد خالد النقبي كابتن الفريق، وسعود سالم هداف الفريق، وهلال خميس، وعلي السعدي، ومحمد فهد الكسار.