مدرب الوحدة يتفاءل باللعب في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أكد الهولندي تين كات، مدرب الوحدة، أن فريقه يخوض مواجهة العين غداً في المباراة المؤجلة من الدوري بعيداً عن الضغوط، وقال: «الضغط الأكبر يقع على العين؛ لأن المتصدر الشارقة تغلب عليه، وتعثره أمامنا سيصعب من وضعه في الجدول». وكشف تين كات أنه خاض 7 مواجهات أمام العين في العين، وأنه لم يخسر في أي مباراة أمام «الزعيم».

وأوضح أن إسماعيل مطر، قائد الفريق، ليس جاهزاً للمباراة، وبالتالي لن يكون ضمن خياراته غداً، وقال: «إسماعيل سيغيب، وانتظرونا لأننا سنقدم عدداً من المواهب الشابة، ليس منصور الحربي فقط، فهناك الغساني المتألق، ومحمد راشد الذي بات يشكل ضغطاً على تيجالي، ولن أعتمد على 11 لاعباً فقط في المباريات».