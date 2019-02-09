اتحاد الكرة يقيّم مشاركة «الأبيض» في كأس آسيا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



يعقد اتحاد الكرة، صباح اليوم، اجتماعاً مهماً، من أجل بحث وتقييم مشاركة منتخبنا الوطني الأخيرة في نهائيات كأس آسيا التي ودع منتخبنا منافساتها من الدور نصف النهائي.

وسيكون اجتماع اليوم، أقرب إلى جردة حساب؛ حيث سيتم إطلاع المجلس على تقارير الجهازين الفني والإداري حول تقييم المشاركة القارية، كما سيتم تكليف «لجنة خاصة»، أو منح لجنة المنتخبات فرصة البحث والتفاوض مع عدد من المدربين من أجل تولي مهمة خلافة المدرب الإيطالي زاكيروني الذي انتهت رحلته مع منتخبنا مع انتهاء المشاركة الآسيوية.

وسيترقب الشارع ما سيصدر عن المجلس اليوم، وما إذا كان المجلس سيوضح أسباب الخروج الآسيوي، والرد على كل الانتقادات التي تعرض لها المجلس، أم سيترك الأمر لرئيس الاتحاد الذي سيخرج في لقاء إعلامي بعد غد على قناة «أبوظبي الرياضية».

كما يتوقع أن يشهد الاجتماع، حسم هوية رئيس لجنة الحكام الجديد، خاصة مع اعتذار محمد اليماحي، رئيس اللجنة الحالية عن تكملة مسؤوليته على رأس اللجنة.