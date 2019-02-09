الوصل يكسب الفجيرة بثنائية كايو وصالح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

بلغ الوصل، الدور نصف النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على الفجيرة بهدفين نظيفين بملعب الإمارات في رأس الخيمة، وسجل هدفي الفائز البرازيلي كايو (33) وعبدالله صالح ( 56)، ليحقق «الإمبراطور» الانتصار الثاني تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب.

أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بهدف، أحرزه كايو في الدقيقة 33، واستفاد قائد الفهود من عكسية منديز المتقنة، وكان الإمبراطور الأكثر سيطرة وحصل على أكثر من فرصة خاصة فرصة دي ليما في الدقيقة 38، بينما وجد الفجيرة ثلاث فرص لروزا، لكن حارس الوصل حميد عبدالله نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، وقد لعب دوراً مهمّاً في تقدم الفريق الأصفر.

ويمكن القول، إن الحصة الأولى كانت متوسطة المستوى، وكان الوصل قريباً من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق كايو لكن حارس الفجيرة ومن بعده الحفيتي، منعا المهاجم البرازيلي من التسجيل وبالمقابل تصدى حارس الوصل لفرصة أخرى لروزا في الدقيقة 49، وأبعد الحفيتي كرة لركنية في الدقيقة 55 نفذت وصلت لعبدالله صالح البديل، سددها بقوة محرزاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56، وشارك عمر كوسوكو في صفوف الفجيرة في الدقيقة 59، فيما خرج جابرييل.

وأشرك ريجيكامب، علي صالح مكان منديز في الدقيقة 68، وعاد حميد حارس الفهود للتألق وأبعد رأسية خطيرة لمحمد خلفان في الدقيقة 73، وأنقذ حارس الفجيرة فريقه من هدف ثالث في الدقيقة 74 وأبعد كرة فينيسيوس ليما المنفرد، وغادر الحفيتي المصاب، الملعب في الدقيقة 75وشارك مكانه سالم سيف، فيما خرج خميس إسماعيل وعوضه عبدالله محمد في الدقيقة 80، وتصدى حميد عبدالله لكرة بن يطو الخطيرة في الدقيقة 81 وشهدت الدقائق الأخيرة، محاولات هجومية من الفريقين خاصة الفجيرة من دون أن تتغير النتيجة.