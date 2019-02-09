«شكراً سلطان»رسالة حب من فرسان الإرادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، وسم «شكراً سلطان»، ليكون رسالة امتنان وتقدير صادقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «نصير المعاقين» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على دعمه ورعايته وحرصه على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح فعاليات الحدث الرياضي الأكبر من نوعه عالمياً على صعيد الألعاب البارالمبية، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى 16 من فبراير الجاري.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة: «تعلمنا من والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن لذوي الإعاقة حقوقهم وواجب علينا جميعاً منحهم إياها بتجاوز ثقافة العطف والرعاية، كونهم من أفراد هذا المجتمع الذين نكمل بهم صناعة المستقبل وصياغة أهدافه».

وأضاف: «وعلى مدى مسيرة عطاء ممتدة لأكثر من 38 عاماً أطلقت إمارة الشارقة وفق توجيهات حاكمها الإنسان العديد من البرامج التي ساهمت في تيسير شؤون حياة ذوي الإعاقة والتصدي للتحديات والتسهيل عليهم وعلى ذويهم وتعزيز الوعي بحقوقهم وتفعيل مشاركتهم في البناء والتنمية».

ومن جانبه قال الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة: «يحظى فرسان الإرادة أبطال رياضة ذوي الإعاقة في دولة الإمارات بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، يتجسّد بالرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي ساهمت مبادراته في أن تغدو الشارقة مدينة حاضنة لذوي الإعاقة لما تتميّز به من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع».

وفي نفس السياق أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للبطولة أن اختيار وسم (شكراً سلطان) نابع من قلوب كافة المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة .