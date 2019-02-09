فياريال يواصل نزيف النقاط في الدوري الإسباني

اسماء السيد - واصل فياريال نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بلد الوليد الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويلهث فريق "الغواصة الصفراء" وراء فوزه الأول منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتحديدا منذ 25 منه عندما تغلب على ريال بيتيس 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

وهو التعادل الثاني لفياريال بقيادة مدربه الجديد القديم خافي كاييخا الذي استعان مجددا بخدماته بعدما كان استغنى عنها في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتعاقد مع لويس غارسيا الذي أقاله بعد 50 يوما على استلامه مهامه وتحديدا في 29 كانون الثاني/يناير الماضي عقب الخسارة أمام فالنسيا صفر-3.

وتوالت الهزائم لفياريال الذي سقط في 8 مباريات، كما خرج من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس اسبانيا أمام إسبانيول (2-2 ذهابا و1-3 ايابا).

وهو التعادل الحادي عشر لفياريال هذا الموسم مقابل 9 هزائم و3 انتصارات فرفع رصيده إلى 20 نقطة وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير، فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وينتظر فياريال تحديا قويا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيلعب امام نادي سبورتينغ البرتغالي في الدور الثاني الخميس المقبل ذهابا في لشبونة و21 شباط/ فبراير الحالي إيابا في فياريال.