شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى يطير لغانا لحضور جلسة الإستماع فى الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير الثلاثى محمد الكلية أمين صندوق النادى الاسماعيلى ونهاد حجاج المستشار القانونى للدراويش ونصر عزام المحامى الدولى، إلى أكرا عاصمة غانا لحضور جلسة الاستماع التى يعقدها الاتحاد الافريقى غداً الاحد .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسمياً عن استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يوم 10 فبراير المقبل جلسة للاستماع في التظلم المقدم من الاسماعيلي ضد قرار الاستبعاد من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الاستماع لمسئولى الفريقين الذين حضروا المباراة من أرض الملعب للوقوف على صحة تظلم الإسماعيلى من عدمه سعيا لاعادة الفريق لمنافسات البطولة.

وكان حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية.

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وبناء عليه، قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والإفريقي.