شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإنتاج الحربى يصرف مكافأة العودة للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف اليوم السبت مسئولى الانتاج الحربى مكافأة الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى إطار تحفيز اللاعبين على مواصلة العروض القوية لاسيما بعد أن عاد الفريق للمربع الذهبى بجدول ترتيب الدوري

ويصرف مسئولو الانتاج الحربى مكافأة الفوز بالمباريات طبقاً للائحة وعقب كل مباراة لضمان تركيز اللاعبين فى الاداء الفنى فقط .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدوري العام .